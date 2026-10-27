بعد از اعتراف رئیس جمهور اسبق آمریکا درباره تسلط ایران بر تنگه هرمز و کاری که با اقتصاد آمریکا کرده حالا مردم در تجمعات تاکید دارند که ملت ایران با ادامه اتحاد و مقاومت خود دشمن را در شرایطی بسیار بدترین این گرفتار خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بعد از اعتراف رئیس جمهور اسبق آمریکا درباره تسلط ایران بر تنگه هرمز و کاری که با اقتصاد آمریکا کرده حالا مردم در تجمعات تاکید دارند که ملت ایران با ادامه اتحاد و مقاومت خود دشمن را در شرایطی بسیار بدترین این گرفتار خواهند کرد.