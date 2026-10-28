به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ فتح‌الله نصیریان گفت: درج هرگونه نوشته، آگهی، تصویر و علائم تبلیغاتی روی بدنه یا شیشه خودرو‌ها خارج از ضوابط تعیین‌شده ممنوع است و می‌تواند با ایجاد حواس‌پرتی و کاهش دید رانندگان، احتمال وقوع تصادفات را افزایش دهد.

وی با اشاره به ماده ۲۰۷ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴ تأکید کرد: نصب و درج نوشته، آگهی، عکس و نقوش روی شیشه‌ها و بدنه داخلی یا خارجی وسایل نقلیه با هدف تبلیغات و موارد مشابه، جز در چارچوب ضوابط مصوب مجاز نیست.