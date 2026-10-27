یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: نیروهای مسلح ما به لطف خدا توانستند دو هواپیمای ترابری نظامی را با دو موشک بالستیک هدف قرار دهند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المسیره؛ سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: نیرو‌های مسلح ما به لطف خدا توانستند دو هواپیمای ترابری نظامی را با دو موشک بالستیک هدف قرار دهند. هواپیمای نخست در فرودگاه نجران و هواپیمای دوم در پایگاه هوایی خالد در خمیس مشیط هدف قرار گرفت. هر دو عملیات به لطف خدا با موفقیت به اهداف خود رسیدند.

حمله پهپادی یمن به فرودگاه اب‌ها

یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن گفت: فرودگاه بین‌المللی اب‌ها در عربستان سعودی را با پهپاد هدف قرار دادیم. اصابت به آن دقیق بود و به توقف عملیات پروازی در فرودگاه منجر شد.