ملی‌پوش مرندی پاراتکواندوی ایران و دارنده مدال نقره بازی‌های پاراآسیایی آیچی ـ ناگویا ۲۰۲۶، مدال خود را به خانواده شهید اسماعیل روحی اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، زهرا رحیمی ملی‌پوش مرندی پاراتکواندوی ایران و دارنده مدال نقره بازی‌های پاراآسیایی آیچی ـ ناگویا ۲۰۲۶، در مراسم استقبال مردم شهرستان مرند، مدال خود را به خانواده شهید اسماعیل روحی تقدیم کرد.

رحیمی در رقابت‌های پاراتکواندوی بازی‌های پاراآسیایی آیچی ـ ناگویا ۲۰۲۶ در کلاس K۴۴ و وزن منفی ۵۷ کیلوگرم به دیدار نهایی راه یافت و در رقابت با یوجیه لی، حریف خود را پیش رو داشت.

او مرحله نخست را با نتیجه چهار بر صفر به سود خود پایان داد، اما در ۲ مرحله بعدی با نتایج چهار بر صفر و هشت بر صفر شکست خورد و به مدال نقره دست یافت.

این ملی‌پوش مرندی برای رسیدن به فینال، ابتدا حریف نپالی خود را شکست داد و در ادامه با پیروزی برابر کامولاخون رسولو از ازبکستان، جواز حضور در دیدار نهایی را کسب کرد.

شهید اسماعیل روحی در جریان جنگ رمضان، بر اثر بمباران منزل مسکونی‌اش توسط رژیم تروریستی آمریکایی ـ صهیونیستی، به همراه همسر و ۲ فرزندش به شهادت رسید. تقدیم مدال نقره این ورزشکار به خانواده شهید روحی، در جریان استقبال مردمی از وی در مرند انجام شد.