نشست چهارجانبه مقام‌های ارشد ایران، عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در تهران برگزار شد؛ نشستی که کارشناسان آن را نشانه جایگاه برتر و راهبردی جمهوری اسلامی ایران در معادلات امنیتی منطقه می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ این نشست، تازه‌ترین نشانه از جایگاه برتر و راهبردی ایران در معادلات امنیتی منطقه است و به اعتقاد کارشناسان، مسیر نقش‌آفرینی مؤثر و کارساز جمهوری اسلامی ایران در امنیت‌سازی را هموار می‌کند.

کارشناسان همچنین این نشست را گامی مهم در فرآیند شکل‌دهی به امنیت منطقه‌ای ارزیابی می‌کنند و معتقدند تهران با میزبانی این اجلاس، نقش خود را به‌عنوان کانون رایزنی قدرت‌های منطقه تثبیت کرده است.

حضور مقام‌های ارشد چهار کشور در تهران، نشان‌دهنده اهمیت جایگاه ایران در ترتیبات امنیتی منطقه و مسیر پیش‌روی همکاری‌های چندجانبه است.