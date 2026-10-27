هشتمین جشنواره زعفران و چهارمین جشنواره به بهاباد از ۲۷ آبان تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۵ در بهاباد و روستا‌های بنستان، آسفیج، زارکوییه و همیجان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد و بنابراعلام روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، با هشتمین جشنواره زعفران و چهارمین جشنواره به بهاباد، با اجرای برنامه‌های فرهنگی و گردشگری، فرصتی خوب برای معرفی ظرفیت‌های محلی شهرستان بهاباد فراهم می‌کند. موسیقی بومی، آیین‌های سنتی اقوام ایرانی و نمایشگاه محصولات غذایی زعفران و محصولات محلی از جمله برنامه‌های این رویداد است.

اجرای موسیقی محلی و آیین‌های عروسی سنتی روستایی و عشایری یزد و بازدید از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری بهاباد نیز در برنامه‌های این جشنواره قرار دارد.

همچنین تور‌های یک‌روزه و دوروزه برای بازدیدکنندگان پیش‌بینی شده است که خدماتی از جمله صبحانه، میان‌وعده، اقامت در اقامتگاه‌های بوم‌گردی، شب‌نشینی و رصد ستارگان را ارائه می‌کنند.