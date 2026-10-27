در آیینی محمدرحیم رجایی به عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان مبارکه معرفی و از زحمات فرزاد حبیبی رئیس قبلی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کل دادگستری استان اصفهان در آیین تودیع و معارفه‌ی رئیس دادگستری شهرستان مبارکه گفت: شهرستان مبارکه در سال ۱۴۰۴، با عملکرد ۶۶ درصدی در زمینه صلح و سازش جزو شهرستان‌های برتر استان بوده است و این میزان در ۶ ماهه نخست امسال به رقم ۵۵ درصد رسیده است.

حجت الاسلام و المسلمین اسدالله جعفری در ادامه افزود: در پایش‌های صورت گرفته، مجموعه قضایی شهرستان مبارکه در مجموع شاخص عملکردی، نسبت به سه سال گذشته رشد قابل توجهی یافته و از رتبه‌ی بالایی در استان برخوردار است.

به گفته وی: تا پایان سال جاری با جذب ۴ نیروی انسانی جدید که درمرحله گزینش و استخدام هستند، شهرستان مبارکه به لحاظ نیروی کار، کمبودی نخواهد داشت.

دراین آیین از زحمات ۴ ساله فرزاد حبیبی تجلیل شد و محمدرحیم رجایی که پیش از این رئیس دادگستری شهرستان سمیرم بود، به عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان مبارکه معرفی شد.