وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد: مجموع شهدا در نوار غزه به ۷۴ هزار و ۵۶۱ نفر رسیده است.

شمار شهدای غزه به ۷۴ هزار و ۵۶۱ نفر افزایش یافت

شمار شهدای غزه به ۷۴ هزار و ۵۶۱ نفر افزایش یافت

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری شهاب؛ وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، شش شهید و ۳۲ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده‌اند.

از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، مجموع شهدا به ۱٬۵۶۵ نفر و مجموع مجروحان به ۵٬۶۴۰ نفر افزایش یافت. در این مدت، پیکر‌های ۸۴۵ شهید از زیر آوار بیرون آورده شده است.

آمار تجمیعی از آغاز تجاوز به نوار غزه تاکنون به ۷۴٬۵۶۱ شهید و ۱۷۵٬۷۵۹ زخمی افزایش یافته است.