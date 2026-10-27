رئیس‌جمهوری روسیه با تأکید بر ضرورت توسعه همکاری‌های منسجم میان کشور‌های عضو مجمع کشور‌های صادرکننده گاز، تدوین نقشه راه همکاری‌های بلندمدت گازی، تنوع‌بخشی به مسیر‌های انتقال و افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، در هشتمین نشست سران مجمع کشور‌های صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) با اشاره به اهمیت روزافزون گاز طبیعی در سبد انرژی جهان گفت: افزایش تقاضای گاز در سال‌های آینده، ضرورت توسعه تولید و زیرساخت‌های مرتبط را دوچندان می‌کند.

وی با بیان اینکه گاز طبیعی علاوه بر تأمین انرژی خانوار‌ها و صنایع، در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی نیز نقش مؤثری دارد، افزود: کشور‌های تولیدکننده باید برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های رو به رشد بازار، برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند.

رئیس‌جمهوری روسیه همکاری با کشور‌های شریک و متحد را فرصتی برای توسعه تولید، صادرات و فرآورده‌های گازی دانست و بر شکل‌گیری مشارکت‌های اقتصادی بر پایه منافع متقابل تأکید کرد.

پوتین با اشاره به تحولات ژئوپلیتیک و بی‌ثباتی در مسیر‌های انتقال انرژی، توسعه مسیر‌های جایگزین و بازنگری در شیوه‌های لجستیکی را ضروری دانست و گفت: انتقال گاز نباید تنها به خطوط لوله محدود شود و باید از روش‌های متنوع و فناوری‌های جدید، به‌ویژه در حوزه گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی)، استفاده کرد.

وی همچنین حفاظت از تأسیسات تولید و انتقال گاز در برابر تهدید‌ها را ضروری دانست و بر همکاری کشور‌های عضو مجمع برای کاهش خطر‌های پیش روی زیرساخت‌های انرژی تأکید کرد.

رئیس‌جمهوری روسیه سرمایه‌گذاری بلندمدت، برنامه‌ریزی دقیق و همکاری نزدیک دولت‌ها و شرکت‌های تولیدکننده و صادرکننده را از الزامات تأمین انرژی در دهه‌های آینده برشمرد و افزود: تبادل تجربه و بهره‌گیری مشترک از ظرفیت‌های فناورانه می‌تواند به افزایش کارآمدی و پایداری بازار جهانی گاز کمک کند.

پوتین همچنین از آمادگی روسیه برای گسترش همکاری با شرکای بین‌المللی در حوزه‌های گاز، انرژی هسته‌ای و برق خبر داد.

مجمع کشور‌های صادرکننده گاز ۱۲ عضو اصلی دارد که بر اساس آمار ارائه‌شده در متن گزارش، در مجموع حدود ۷۰ درصد ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی جهان، ۳۸ درصد تولید تجاری گاز و ۴۲ درصد صادرات گاز جهان را در اختیار دارند. سهم این کشور‌ها از صادرات گاز طبیعی مایع‌شده نیز حدود ۴۷ درصد برآورد می‌شود.

نشست سران این مجمع هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود و هدف آن تقویت گفت‌و‌گو و همکاری میان کشور‌های عضو در زمینه تولید، انتقال و تجارت گاز طبیعی است.