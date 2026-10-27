به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن بنائیان گفت: در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری این زمین‌ها، ۴۰ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی به دستور مقام قضایی تخریب و طی آن ۳۹ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی آزاد شد.

وی افزود: این ساخت و ساز‌ها در روستا‌های پلنگ‌دره، قوئینک زُهری، جاده تیغاب و گل‌عباس در قالب پی‌کنی، دیوارکشی، قطعه بندی، تفکیک و ساخت بنا صورت گرفته بود که با حضور نماینده دادستان و عوامل نیروی انتظامی تخریب و قلع و قمع شد.

بنائیان تأکید کرد: هر گونه ساخت و ساز و تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی ممنوع بوده و مشمول برخورد قانونی و قلع و قمع می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پیشوا از خریداران زمین‌های کشاورزی به ویژه باغ‌ویلا و یا زمین‌های تفکیک شده و دیوارکشی شده خواست تا قبل از هر گونه معامله، کابری آن زمین را از جهاد کشاورزی و بخشداری مربوطه استعلام کنند.

پیشوا با جمعیتی بیش از ۸۰ هزار نفر از ۱۲ هزار هکتار زمین کشاورزی برخوردار است.