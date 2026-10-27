مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایلام از اجرای طرح توسعه انرژی پاک در ۲۰۰ مدرسه استان با هدف بهبود امکانات آموزشی، هوشمندسازی کلاس‌ها و ارتقای کیفیت آموزش در مناطق کم‌برخوردار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «جلال حمره» مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایلام، گفت: با اجرای طرح نصب پنل‌های خورشیدی در مدارس، زمینه دسترسی دانش‌آموزان مناطق عشایری و دورافتاده به امکانات نوین آموزشی فراهم می‌شود و معلمان نیز از شرایط مناسب‌تری برای تدریس برخوردار خواهند شد.

وی افزود: نصب سامانه‌های خورشیدی در مدارس استان هدف‌گذاری شده و اجرای این طرح در شماری از آموزشگاه‌ها آغاز شده است.

در قالب این طرح ۲۰۰ مدرسه استان به سامانه‌های خورشیدی مجهز می‌شوند تا با توسعه انرژی پاک و گسترش فضا‌های آموزشی استاندارد، گامی در مسیر تحقق عدالت آموزشی و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای تحصیل دانش‌آموزان ایلامی برداشته شود.