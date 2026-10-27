مردم آبادان و خرمشهر در دویست‌وچهل‌ویکمین شب تجمع‌های خیابانی، بر ضرورت همبستگی، استقامت و تداوم حضور در میدان برای رسیدن به ایرانی قوی‌تر تأکید کردند.

تداوم حضور شبانه مردم آبادان و خرمشهر با تأکید بر وحدت و مقاومت

تداوم حضور شبانه مردم آبادان و خرمشهر با تأکید بر وحدت و مقاومت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ تجمع‌های شبانه مردم آبادان و خرمشهر با حضور اقشار مختلف مردم، برای دویست‌وچهل‌ویکمین شب متوالی در میادین و خیابان‌ها برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این تجمع‌ها با تأکید بر ضرورت تداوم حضور مردم در صحنه، اتحاد و همدلی را از عوامل مهم تقویت کشور و مقابله با تهدیدها دانستند.

مردم حاضر همچنین با اشاره به اهمیت استقامت و مقاومت در برابر دشمنان ایران و اسلام، بر حفظ انسجام ملی و تقویت روحیه همبستگی در جامعه تأکید کردند.

حاضران، مشارکت مستمر مردم در میادین و خیابان‌ها را نشانه‌ای از همراهی و همدلی اجتماعی دانستند و بر ضرورت تداوم این حضور برای عبور از چالش‌ها و حرکت در مسیر ایرانی قوی‌تر تأکید کردند.