گزارش تازه دموکرات‌های کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا، بار دیگر نام ترامپ را به پرونده جفری اپستین گره زده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس این گزارش، ۵ زن، ترامپ را به تجاوز و تعرض جنسی در حضور جفری اپستین متهم کرده‌اند. همچنین ۶ زن دیگر گفته‌اند اپستین قصد داشته آنها را برای ترامپ قاچاق جنسی کند.

این گزارش، احتمال همکاری ترامپ و پائولو زامپولی -که تا همین اواخر به عنوان یک مقام ارشد دولت ترامپ و دیپلمات خدمت می‌کرد- با شبکه قاچاق و آزار زنان اپستین را مطرح کرده است.

دموکرات‌ها خواستار تعیین بازپرس ویژه برای تحقیق درباره روابط ترامپ با اپستین شده و اعلام کرده‌اند قصد دارند در صورت پیروزی در انتخابات میان دوره‌ای کنگره، تحقیقات تازه‌ای درباره این پرونده آغاز کنند.