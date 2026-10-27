به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ اکبر شفیعی، گفت: در پی وقوع سرقت از خانه‌ها و ساختمان‌های در دست ساخت در شهر یزد، ماموران انتظامی با تحقیقات میدانی در هفته گذشته، ۱۵ سارق را شناسایی کردند. وی افزود: با هماهنگی قضائی، سارقان در عملیات‌های غافلگیرانه دستگیر و به اداره پلیس منتقل شدند و در بازجویی‌ها به ۱۹ فقره سرقت اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان یزد تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه سارقان مقادیر زیادی اموال مسروقه کشف و تحویل مالباختگان شد. سرهنگ شفیعی خاطرنشان کرد: شهروندان برای پیشگیری از سرقت اماکن نیمه ساز و در دست ساخت، آن را به دوربین مداربسته مجهز کرده یا از نگهبان استفاده کنند.