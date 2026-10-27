­دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از مصوبه افزایش حقوق گمرکی واردات خودرو گفت: این مصوبه علاوه بر افزایش قابل توجه قیمت خودرو‌های وارداتی، بر انتظارات بازار و قیمت خودرو‌های داخلی نیز تأثیر می‌گذارد و می‌تواند روند واردات خودرو را با محدودیت بیشتری مواجه کند.

مهدی دادفر در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به اهداف واردات خودرو افزود: واردات قرار بود به‌عنوان ابزاری برای تنظیم بازار، پاسخگویی به تقاضای مصرف‌کنندگان، آشنایی مردم با فناوری‌های جدید و الگوسازی برای خودروسازان داخلی عمل کند و از شکل‌گیری انحصار در بازار خودرو جلوگیری کند.

­دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به مصوبه افزایش حقوق گمرکی واردات خودرو که به گفته وی با حداقل نرخ ۱۰۰ درصد به تصویب رسیده است، گفت: این تصمیم از نظر روانی بر بازار تأثیر منفی گذاشته و برآورد‌های انجام‌شده نشان می‌دهد آثار تورمی آن بر قیمت خودرو‌های وارداتی بین ۲۵ تا ۸۰ درصد خواهد بود.

وی ادامه داد: تجربه بازار نشان داده است هر زمان قیمت خودرو‌های وارداتی افزایش می‌یابد، خودرو‌های داخلی نیز از این روند تأثیر می‌پذیرند و حتی پیش از افزایش قیمت خودرو‌های وارداتی، برخی محصولات داخلی با رشد قیمت مواجه می‌شوند، افزایش اخیر قیمت خودرو‌های داخلی نیز در همین چارچوب قابل بررسی است.

دادفر با تأکید بر ضرورت بررسی آثار اقتصادی مصوبات پیش از ابلاغ آنها گفت: براساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، لازم است در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با فعالان اقتصادی، نظر تشکل‌های تخصصی نیز دریافت شود. حتی اگر دولت برای تأمین منابع مالی به دنبال افزایش درآمد‌های خود از محل واردات خودرو یا سایر کالاهاست، می‌توان این موضوع را به‌گونه‌ای مدیریت کرد که ضمن تحقق اهداف درآمدی دولت، بازار نیز با تلاطم و افزایش ناگهانی قیمت‌ها مواجه نشود.