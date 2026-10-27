به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در مراسم استقبال از کاروان ورزشی خراسان رضوی در مسابقات پاراآسیایی ناگویا ژاپن، مدیران اداره کل ورزش و جوانان، بهزیستی و آموزش و پرورش استثنایی حضور داشتند.

سهمیه خراسان رضوی از کاروان ورزشی مسابقات پاراآسیایی، ۲۰ ورزشکار از جانبازان، کم بینایان، نابینایان و توانیابان بود که با کسب ۱۰مدال رنگارنگ نقش مهمی در این مسابقات برای کشور ایفا کردند.

این ورزشکاران در رشته‌ های والیبال نشسته، بسکتبال با ویلچر، پاراجودو، پاراشنا و دوومیدانی حضور داشتند.