مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان از برخورد قانونی با نانوایی‌های متخلف در زمینه پخت، توزیع و فروش نان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان از شناسایی تخلفات در برخی نانوایی‌های استان و مهروموم تعدادی از واحدهای متخلف در جریان بازرسی‌های مشترک خبر داد.

منصور انصاری با اشاره به نظارت بازرسان تعزیرات حکومتی بر روند پخت، توزیع و فروش نان گفت: این بازرسی‌ها با همکاری دستگاه‌های مرتبط و با هدف پیشگیری از تخلفات و برخورد قانونی با واحدهای متخلف انجام می‌شود.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه پخت، توزیع و فروش نان، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی یا سامانه ۱۲۴ اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گزارش کنند.