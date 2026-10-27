رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در منطقه شامات، در بازدید از دانشگاه کوت در استان واسط عراق و دیدار با رئیس هیئت‌مدیره این دانشگاه، راه‌های گسترش همکاری‌های دو جانبه را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،در بازدید محمدجواد نجفی رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در منطقه شامات از دانشگاه کوت در استان واسط عراق و دیدار با طالب زیدان الموسوی رئیس هیئت‌مدیره این دانشگاه ، زمینه‌های همکاری، هماهنگی‌های اولیه برای راه‌اندازی دوره‌های مشترک تحصیلات تکمیلی، با تمرکز بر مقطع کارشناسی ارشد، میان این دانشگاه و برخی از دانشگاه‌های ایرانی بررسی شد .

در این نشست ، دو طرف ظرفیت‌های علمی و آموزشی دانشگاه کوت، نیاز‌های تخصصی آن و زمینه‌های گسترش همکاری با دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران را بررسی کردند .

این گفت‌و‌گو‌ها با رویکرد مسئله‌محور و با هدف پیوند دادن نیاز‌های دانشگاه کوت با توانمندی‌های دانشگاه‌های ایران دنبال شد. توسعه همکاری‌های آموزشی و پژوهشی، تبادل تجربه میان استادان و فراهم‌کردن فرصت‌های تحصیلی برای دانشجویان، از محور‌های مورد توجه در این دیدار بود.

دانشگاه کوت حوزه‌های پیشنهادی خود را برای همکاری در تحصیلات تکمیلی مشترک اعلام کرد. این پیشنهاد‌ها شامل داروسازی، دندان‌پزشکی، پرستاری، حقوق، تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، مهندسی لیزر و اپتوالکترونیک، فناوری آزمایشگاه‌های پزشکی و حسابداری است.

بر همین اساس، رایزنی علمی منطقه شامات هماهنگی‌های اولیه را با دانشگاه‌های مرتبط انجام داد تا از میان حوزه‌های پیشنهادی، رشته‌های متناسب با ظرفیت‌های آموزشی و تخصصی هر دانشگاه شناسایی شود.

تعیین رشته‌های نهایی، شیوه مشارکت دانشگاه‌ها و الزامات علمی و اجرایی دوره‌ها، در مذاکرات تخصصی طرف‌ها بررسی می شود همزمان هماهنگی‌های مقدماتی سفر هیئت دانشگاه کوت به ایران نیز با پیگیری رایزنی علمی انجام شده است تا امکان بازدید از امکانات آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌های طرف همکاری و گفت‌وگوی مستقیم مسئولان و گروه‌های تخصصی فراهم شود.

پیگیری‌های انجام‌شده، مقدمات بررسی و طراحی چند دوره مشترک کارشناسی ارشد را فراهم کرده است. ادامه این مسیر به توافق دانشگاه‌ها درباره رشته‌های منتخب، تدوین چارچوب همکاری و طی مراحل قانونی و اخذ مجوز‌های لازم اختصاص خواهد یافت.