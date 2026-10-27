به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ برداشت کنجد در دره‌شهر، جلوه‌ای از تلاش کشاورزانی است که با بهره‌گیری از ظرفیت زمین‌های کشاورزی، برای رونق تولید و معیشت خانواده تلاش می‌کنند و این روزها، فصل برداشت کنجد را در مزارع خود جشن گرفته‌اند.

«زاهد زینی‌وند» مدیر جهاد کشاورزی دره‌شهر با اشاره به سطح زیر کشت این محصول گفت: برداشت کنجد از ۳۰۰ هکتار از اراضی شهرستان انجام می‌شود و پیش‌بینی شده بیش از ۵۰۰ تن دانه روغنی برداشت و روانه بازار‌های مصرف شود.