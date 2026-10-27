به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، کمیته انضباطی نتیجه دیدار ملوان و تراکتور را ۳ بر صفر به نفع شاگردان مازیار زارع اعلام کرد.

باشگاه ملوان هم به‌دلیل رفتار تماشاگران به کسر ۲ امتیاز، پرداخت یک میلیارد تومان جریمه، برگزاری ۲ مسابقه خانگی با حضور صرفا تماشاگران زن و محرومیت تماشاگران از حضور در ورزشگاه خانگی تراکتور در بازی برگشت محکوم شد.

باشگاه تراکتور نیز به‌دلیل حضور نیافتن در زمین بازی، ۲۰۰ میلیون تومان جریمه شد و هواداران این تیم هم از حضور در ورزشگاه خانگی ملوان در فصل آینده محروم شدند.