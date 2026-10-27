تورم رسمی قیمت مصرف‌کننده در انگلیس که طیف وسیع‌تری از کالا‌ها و خدمات را در بر می‌گیرد به سرعت در حال افزایش است و در ماه سپتامبر به بالاترین سطح ۱۱ ماهه خود یعنی ۳.۵ درصد رسید، در حالی که این رقم در ماه اوت ۳.۱ درصد بود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ بانک مرکزی انگلیس اعلام کرد که قیمت‌ها به دلیل افزایش هزینه‌های حمل‌و‌نقل و انرژی و همچنین افزایش هزینه‌های اشتغال و مالیات‌های بسته‌بندی افزایش یافته است. اندرو بیلی رئیس بانک مرکزی این کشور، این ماه گفت که مشاغل تاکنون تا حد زیادی هزینه‌های انرژی بالاتر ناشی از جنگ ایالات متحده و ایران را متحمل شده‌اند.

روزنامه انگلیسی گاردین هم در این باره نوشت: تورم در انگلیس به بالاترین میزان در دو و نیم سال اخیر رسید.

کمیسیون تنظیم مقررات بریتانیا (BRC) اعلام کرد که تورم مواد غذایی در ماه اکتبر نسبت به سال گذشته ۲.۹ درصد بوده است که نسبت به ۲.۵ درصد ماه گذشته افزایش یافته است و تورم غیرغذایی از ۰.۸ درصد به ۱.۷ درصد بیش از دو برابر شده است. هم‌زمان با تلاش خرده‌فروشان این کشور برای محدود کردن افزایش قیمت‌ها، تورم قیمت در خرده فروشی‌های این کشور به بالاترین حد از سال ۲۰۲۴ رسیده است.

طبق اعلام کنسرسیوم خرده‌فروشی بریتانیا، تورم قیمت مغازه در ماه اکتبر ۲.۱ درصد نسبت به سال گذشته بوده است که در مقایسه با ۱.۴ درصد در ماه سپتامبر افزایش شدیدی داشته و نشان می‌دهد که خرده‌فروشان از زمان شروع درگیری‌های خاورمیانه، شروع به انتقال هزینه‌های فزاینده انرژی و مواد غذایی به دیگران کرده‌اند.

نهاد اصلی تجارت خرده‌فروشی بریتانیا روز سه‌شنبه هشدار داد که مغازه‌ها اکنون به طور فزاینده‌ای قادر به جذب تأثیر افزایش هزینه‌ها نیستند، پس از آنکه داده‌های آن نشان داد که قیمت‌ها در این ماه با سریع‌ترین سرعت در دو سال‌و‌نیم افزایش یافته است.

نهاد تجاری فدراسیون غذا و نوشیدنی اکنون انتظار دارد که این تورم سال آینده به اوج خود برسد.