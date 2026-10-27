در آیینی، علیرضا حسینی به عنوان فرماندار جدید شهرستان فلاورجان معرفی و از خدمات حسین یارمحمدیان فرماندار قبلی قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان، در این مراسم، تأمین پایدار آب و اجرای طرح‌های کلان زیرساختی مرتبط را از راهبردی‌ترین اولویت‌های استان دانست و گفت: اجرای طرح ملی انتقال آب از دریا و پیگیری طرح‌های جامع تأمین آب استان، اقداماتی بنیادین است که می‌تواند فشار مضاعف بر منابع رو به اتمام آب زیرزمینی را کاهش داده و چشم‌انداز روشن‌تری برای آینده اصفهان ترسیم کند.

رمضان رحیمی نماینده مردم فلاورجان در مجلس با اشاره به اینکه ظرفیت‌های شهرستان از جمله تولید محصولات کشاورزی گلخانه‌ای و وجود بیش از ۵۰۴ اثر تاریخی شاخص گفت: حل مشکلات فلاورجان نیازمند برنامه‌ریزی کلان، جذب و تأمین منابع پایدار، نگاه کارشناسی و همکاری مستمر میان‌بخشی دستگاه‌های اجرایی و کمک مسولان استانی و کشوری است.

علیرضا حسینی به عنوان سرپرست فرمانداری فلاورجان معرفی و از خدمات ۲۳ ماهه حسین یارمحمدیان قدردانی شد.