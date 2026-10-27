به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، محمد خضرایی مدافع پیشین استقلال که سابقه بازی در تیم‌های راه‌آهن و دارایی را نیز در کارنامه داشت، دار فانی را وداع گفت.

خضرایی از جمله بازیکنانی بود که در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ با تعصب و روحیه جنگندگی در خط دفاع استقلال به میدان رفت و با قدرت سرزنی خود شناخته می‌شد. او بخشی از دوران فوتبال خود را در خدمت تیمی سپری کرد که پیراهنش برای میلیون‌ها هوادار، نماد عشق و وفاداری است.

باشگاه استقلال درگذشت این پیشکسوت ارزشمند را به جامعه ورزش کشور، خانواده بزرگ استقلال، هواداران وفادار آبی و خانواده محترم آن مرحوم تسلیت می‌گوید و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارد.