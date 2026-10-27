دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با سفیر یمن در ایران از دفاع یمن از فلسطین و غزه و نبرد افتخارآمیز در برابر رژیم صهیونی قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرلشکر محسن رضایی در دیداری که با سفیر یمن در ایران داشته ضمن بررسی آخرین وضع جبهه‌های درگیری ها، از دفاع یمن از فلسطین و غزه و نبرد افتخارآمیز در برابر رژیم صهیونی قدردانی کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در این دیدار درباره نشست چهارجانبه اخیر در تهران هم گفت: این نشست با هدف ترتیبات امنیت درون‌زا در کل منطقه، خروج نیروهای خارجی و مسئله مداخله آن‌ها در امور داخلی کشورهای منطقه برگزار شد.

سفیر یمن هم در این دیدار از مواضع سرلشکر محسن رضایی و جمهوری اسلامی ایران تشکر کرد.