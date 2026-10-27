به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار‌های نهایی و رده بندی رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان امروز در سه وزن ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم در شهر آستانه، کشور قزاقستان، برگزار شد.

در وزن ۸۷ کیلوگرم، علیرضا مهمدی در دور نخست با نتیجه ۱۱ بر صفر تسوگتباتار از مغولستان را مغلوب کرد، وی در ادامه مقابل آرکادیوسازا کولینیج از لهستان با نتیجه ۵ بر صفر به پیروزی رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. مهمدی در این مرحله با نتیجه ۸ بر ۵ یاروسلاو فیلچاکوف از اوکراین را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله مقابل گوورگ تادئوسیان از ارمنستان با نتیجه ۱۰ بر ۱ به پیروزی رسید و به فینال رسید. مهمدی در دیدار پایانی مقابل سمن نوویکوف قهرمان المپیک از بلغارستان با نتیجه ۴ بر صفر مغلوب شد و به مدال نقره بسنده کرد.