مهلت ثبت‌نام در المپیاد ملی مهارت تا ۱۵ آبان‌ماه تمدید شد و علاقه‌مندان به رقابت در ۴۰ رشته مهارتی می‌توانند با مراجعه به درگاه اعلام‌شده، برای حضور در این رقابت‌ها نام‌نویسی کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مسئول المپیاد ملی مهارت اداره‌کل فنی و حرفه‌ای استان یزد، از تمدید مهلت ثبت‌نام در المپیاد ملی مهارت تا ۱۵ آبان‌ماه خبر داد. ابویی با اشاره به برگزاری این رقابت‌ها در ۴۰ رشته مهارتی گفت: مرحله شهرستانی المپیاد از ۲۸ آبان تا ۳ آذر، مرحله استانی در ۲۶ آذر ۱۴۰۵ و مرحله کشوری در بهار ۱۴۰۶ برگزار می‌شود.

ابویی درباره شرایط سنی شرکت‌کنندگان افزود: شرط سنی ثبت‌نام در ۳۴ رشته، متولدین ۱۲ دی ۱۳۸۴ به بعد و در ۶ رشته دیگر، متولدین ۱۲ دی ۱۳۸۱ به بعد است. جزئیات شرایط سنی و راهنمای ثبت‌نام این رشته‌ها در فایل راهنمای مسابقات قابل مشاهده است.

مسئول المپیاد ملی مهارت اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان یزد، این رقابت‌ها را فرصتی برای شناسایی استعداد‌های مهارتی جوانان و آماده‌سازی آنان برای حضور در رقابت‌های ملی و بین‌المللی دانست.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۴۰۰ نفر در استان یزد برای شرکت در رقابت‌های ملی مهارت ایران ثبت‌نام کرده‌اند، افزود: بیشترین شمار ثبت‌نام‌کنندگان مربوط به شهرستان یزد است.

ابویی همچنین اعلام کرد: برگزیدگان مرحله کشوری برای حضور در المپیاد جهانی مهارت ۲۰۲۸ ژاپن اعزام خواهند شد.

علاقه‌مندان و مهارت‌آموزان برای ثبت‌نام می‌توانند تا ۱۵ آبان‌ماه به درگاه اینترنتی skill.irantvto.ir/nsc۲۳ مراجعه کنند. همچنین راهنمای ثبت‌نام و اطلاعات مربوط به شرایط سنی رشته‌ها از طریق نشانی ontazer-edu.ir/wsc۲۳.pdf در دسترس است.