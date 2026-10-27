به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دبیر علمی سمپوزسیوم فولاد ایران گفت: شعار اصلی این دوره «هم‌افزایی اکوسیستم علمی-صنعتی برای شتاب‌دهی تولید فولاد سبز» است.

سعید حسنی، تولید فولاد سبز و بهینه‌سازی مصرف انرژی؛ هوش مصنوعی، دیجیتال‌سازی و انقلاب صنعتی ۴ و ۵، اقتصاد چرخه‌ای، بازیافت و مدیریت محیط زیست، مدل‌سازی و شبیه‌سازی فرآیند‌های تولید فولاپ، مهندسی سطح، پوشش و خوردگی و سیاست‌ها، بازار و اکوسیستم نوآوری در صنعت فولاد را مهمترین محور‌های رویداد امسال برشمرد.

وی گفت: همزمان با سمپوزیوم، نمایشگاهی با حضور بیش از ۲۰۰ شرکت داخلی و خارجی در شهر نمایشگاهی اصفهان برپا می‌شود.