به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مهرداد حسن‌زاده افزود: برابر هشدار‌های هواشناسی صادر شده، احتمال وقوع باران و تندباد و تگرگ در ارتفاعات استان هرمزگان و نقاطی از شهرستان بندرعباس و همچنین احتمال تشدید ناپایداری‌ها و انتقال آن به سایر نقاط شهری و روستایی در ساعات آینده، عصر و شامگاه سه شنبه وجود دارد.

وی گفت: مردم از توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خودداری کنند و تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خسارت به سازه‌های مختلف بیاندیشند و از پارک خودرو‌ها در نقاطی که احتمال سقوط اجسام وجود پرهیز کنند.

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حسن زاده افزود: تأکید می‌شود از فعالیت در ارتفاعات پرهیز و از چرای دام در مناطق مرتفع در مدت فعالیت این سامانه خودداری شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گفت: احتمال آبگرفتگی معابر وجود دارد و ضرورت دارد اقدامات پیشگیرانه صورت پذیرد.