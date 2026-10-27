به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار قنبری، رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت: امسال با وجود تنش‌های منطقه‌ای و شرایط چالش‌برانگیز جنگی ، وضعیت جرائم در کشور برخلاف تصور عمومی با افزایش قابل‌توجهی همراه نبوده و شرایط مطلوب و پایداری را شاهد بوده‌ایم.

وی همکاری مردم و برخورد پلیس با افرادی را که قصد سوءاستفاده از شرایط را داشتند، از عوامل مؤثر در حفظ این وضعیت دانست و تصریح کرد: این همکاری باعث افزایش میزان کشف جرائم در کشور شده است.

رئیس پلیس آگاهی فراجا افزود: در حوزه وقوع جرایم، شاهد رشد بسیار ناچیزی (حدود ۱ تا ۲ درصد) هستیم که یک روند طبیعی است؛ اما در مقابل، شاهد جهش در میزان کشف هستیم.

وی با استناد به آمار‌های رسمی گفت: میزان کشف جرائم در کشور نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد افزایش داشته و تاکنون حدود ۶۵ درصد از سرقت‌های رخ‌داده توسط کارآگاهان کشف شده است.