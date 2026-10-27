رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، با تاکید بر ضرورت پیگیری تولیدی طرح‌های ارائه شده در جشنواره مد و لباس فجر، گفت: صرف برگزاری جشنواره و نمایش طرح ها، بدون اینکه کالای آن‌ها تولید و عرضه شود، عملا کارکرد موثری نخواهد داشت.

برگزاری جشنواره مد و لباس بدون پیگیری تولید کالا، کارکرد موثری ندارد

برگزاری جشنواره مد و لباس بدون پیگیری تولید کالا، کارکرد موثری ندارد

منصور الیاسی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اظهار داشت: برگزاری جشنواره‌های مد و لباس تنها به معنای نمایش طرح‌ها نیست، بلکه اگر این طرح‌ها به مرحله تولید انبوه و عرضه نهایی منجر نشوند، هدف اصلی جشنواره محقق نخواهد شد.

وی افزود: اگر صرفا طرح‌های طراحان را به نمایش بگذاریم، اما فرآیند تولید و پیگیری تجاری آنها را مدیریت نکنیم، عملا اقدام موثری صورت نگرفته است.

رئیس اتحادیه نساجی و پوشاک همچنین با اشاره به اهمیت نمایش دادن محصولات پوشاک در قالب‌های مختلف، گفت: تولیدکننده برای موفقیت در فروش نیاز به نمایش طراحی خود دارد و نبود این امکان در جشنواره ها، تولیدکننده را ناچار می‌کند برای تبلیغات به رویکرد‌های غیرمتعارف روی بیاورد.

وی خاطرنشان کرد: در چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر، با تدابیر کارگروه تخصصی، تلاش می‌شود محصولات با فرهنگ ملی همسو و ایرانی باشند تا از تسلط فرهنگ پوشاک غربی جلوگیری شود.