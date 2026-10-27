به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد و بنابراعلام روابط عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، پنجمین جشنواره انار شاهدیه از ۲۵ تا ۲۹ آبان‌ماه در حسینیه کلک شاهدیه برگزار می‌شود و میزبان علاقه‌مندان به رویدادهای فرهنگی و گردشگری خواهد بود.این جشنواره با حضور گسترده خودروهای کمپر از سراسر کشور برگزار می‌شود و برنامه‌های متنوعی را برای بازدیدکنندگان در نظر دارد.

برگزاری جشن کودک به یاد کودکان میناب از دیگر برنامه‌های اعلام‌شده برای پنجمین جشنواره انار شاهدیه است.