طرح همیار گاز با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه و ارتقای ایمنی، با مشارکت ادارات گازرسانی و ادارات آموزش و پرورش در مدارس سراسر استان تهران اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما قرار است همیار گاز فرهنگ صرفه‌جویی را از مدارس به خانواده‌ها انتقال می‌دهد.

این طرح که از دوشنبه ۵ آبان آغاز شد با هدف آشنایی دانش‌آموزان با اصول ایمنی و ترویج فرهنگ مصرف بهینه گاز طبیعی اجرا می‌شود و دانش‌آموزان می‌توانند با انتقال آموخته‌های خود به اعضای خانواده، در ارتقای ایمنی و مدیریت مصرف انرژی نقش مؤثری داشته باشند.

دانش آموزان و معلمان مدارس می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی hamyaregaz.ir و ثبت نام در این طرح از محتوا‌های آموزشی و طرح‌های تشویقی این سامانه بهره‌مند شوند.