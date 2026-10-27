مدیر باشگاه استقلال خراسان رضوی با اشاره به تعیین تکلیف بدهی‌ های تیم والیبال این باشگاه و برطرف شدن موانع مالی، اعلام کرد که دیدار این تیم مقابل فولاد سیرجان با توافق طرفین به تعویق افتاد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر باشگاه استقلال خراسان رضوی در خصوص آخرین وضعیت مالی این تیم اظهار داشت: «خوشبختانه تمامی بدهی‌ های تیم والیبال استقلال پرداخت شده و هم اکنون از نظر مالی مشکلی وجود ندارد».

نوید زنده روحیان افزود: موضوع مربوط به حکم کمیته انضباطی نیز با هماهنگی‌ های صورت گرفته تعیین تکلیف شد و مقرر گردید بدهی چند بازیکن که در مجموع مبلغی حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است، پرداخت شود؛ این مبلغ در مقایسه با سایر هزینه‌ های جاری، رقم قابل‌ توجهی محسوب نمی‌ شود.

صدور مجوز برگزاری مسابقات

مدیر باشگاه استقلال خراسان رضوی در خصوص شرایط برگزاری دیدارهای این تیم گفت: برای میزبانی از مسابقات هیچ‌ گونه مشکلی وجود ندارد و مجوز لازم برای برگزاری دیدار مقابل فولاد سیرجان که قرار بود چهارشنبه ششم آبان‌ ماه برگزار شود، صادر شده بود.

وی درباره علت تعویق این مسابقه توضیح داد: تیم فولاد سیرجان به دلیل محدودیت زمانی در تهیه بلیت و انجام هماهنگی‌های سفر به مشهد، درخواست کرد که این مسابقه در زمان دیگری برگزار شود.

مدیر باشگاه استقلال در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط حریف و در راستای همکاری دوجانبه، با این درخواست موافقت کردیم. مقرر شد این دیدار به عنوان مسابقه معوقه در زمانی که سازمان لیگ و فدراسیون والیبال تعیین خواهند کرد، برگزار شود.