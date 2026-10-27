تامین اقلام مورد نیاز مردم بدون واسطه؛
شناسایی ظرفیت دستگاههای اجرایی اراک برای عرضه مستقیم کالاهای اساسی
فرماندار اراک از برنامهریزی برای شناسایی ظرفیت دستگاههای اجرایی برای عرضه مستقیم کالاهای اساسی با قیمت مناسب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرماندار اراک در شورای اداری این شهرستان، با اشاره به ضرورت حمایت از معیشت مردم از برنامهریزی برای شناسایی ظرفیت دستگاههای اجرایی بهمنظور عرضه مستقیم کالاهای اساسی و کاهش فشار گرانی بر شهروندان خبر داد.
حاج علی بیگی با تأکید بر ضرورت بهبود وضعیت معیشتی مردم گفت: دستگاههای اجرایی ظرفیتهای خود را برای شناسایی و معرفی مکانهای مناسب جهت عرضه مستقیم کالاهای اساسی اعلام کنند تا اقلام مورد نیاز مردم با قیمت مناسب و بدون واسطه در اختیار شهروندان قرار گیرد.
او با اشاره به برگزاری رویدادهای جانفدا و ایران جان و هفته فرهنگی اراک در ۱۰ روز گذشته، از تلاش دستگاههای اجرایی و صداوسیمای استان در معرفی ظرفیتها و هویت فرهنگی استان مرکزی قدردانی کرد.
حاج علی بیگی همچنین از تعیین تکالیف دستگاههای اجرایی برای برگزاری اردوی راهیان نور و برگزاری باشکوه مراسم ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی خبر داد.