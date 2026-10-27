به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرماندار اراک در شورای اداری این شهرستان، با اشاره به ضرورت حمایت از معیشت مردم از برنامه‌ریزی برای شناسایی ظرفیت دستگاه‌های اجرایی به‌منظور عرضه مستقیم کالا‌های اساسی و کاهش فشار گرانی بر شهروندان خبر داد.

حاج علی بیگی با تأکید بر ضرورت بهبود وضعیت معیشتی مردم گفت: دستگاه‌های اجرایی ظرفیت‌های خود را برای شناسایی و معرفی مکان‌های مناسب جهت عرضه مستقیم کالا‌های اساسی اعلام کنند تا اقلام مورد نیاز مردم با قیمت مناسب و بدون واسطه در اختیار شهروندان قرار گیرد.

او با اشاره به برگزاری رویداد‌های جان‌فدا و ایران جان و هفته فرهنگی اراک در ۱۰ روز گذشته، از تلاش دستگاه‌های اجرایی و صداوسیمای استان در معرفی ظرفیت‌ها و هویت فرهنگی استان مرکزی قدردانی کرد.