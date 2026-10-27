نیروهای امدادی، انتظامی و خدمات‌رسان آبادان در رزمایش پدافند غیرعامل، آمادگی خود را برای مدیریت بحران و مهار حوادث احتمالی محک زدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رزمایش مشترک پدافند غیرعامل با مشارکت نیروهای انتظامی، امدادی، آتش‌نشانی و دستگاه‌های خدمات‌رسان در آبادان برگزار شد.

در این رزمایش، نیروهای عملیاتی با شبیه‌سازی وضعیت اضطراری، نحوه هماهنگی بین دستگاه‌ها، واکنش به حوادث احتمالی و مهار حادثه را تمرین کردند.

افزایش آمادگی دستگاه‌های مسئول، کاهش آسیب‌پذیری و حفاظت از جان شهروندان و زیرساخت‌های حیاتی در شرایط بحران، از اهداف اجرای این رزمایش بود.

در هفته پدافند غیرعامل با شعار «پدافند مردم‌محور، ایران پایدار»، بر نقش آگاهی و مشارکت مردم در کنار آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با تهدیدها و حوادث احتمالی تأکید می‌شود.