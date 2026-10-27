به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «مهدی تیموری» مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام، در مراسم کلنگ‌زنی با تأکید بر همکاری و هماهنگی با نیرو‌های مرزبانی گفت: همکاری نزدیک میان محیط‌بانان و مرزبانان، پایش و نظارت بر مناطق را تسهیل می‌کند و از شکار غیرمجاز حیات وحش جلوگیری می‌کند.

وی همچنین بر تقویت دیپلماسی محیط زیستی با کشور‌های همسایه، به‌ویژه عراق، برای مقابله با پدیده فرامرزی گرد و غبار تأکید کرد و افزود: منطقه حفاظت‌شده کولگ در شهرستان مهران، در سفر رئیس سازمان محیط زیست به استان ایلام به‌عنوان ذخیره‌گاه زیست کره فرامرزی پیشنهاد شده است.

این پاسگاه با وسعت ۵۰۰ مترمربع و زیربنای ۱۴۰ مترمربع در دو طبقه و با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال، از کمک‌های خیرین، در مدت ۶ ماه احداث خواهد شد.

پاسگاه جدید با هدف تقویت حضور محیط‌بانان، پایش مستمر زیست‌بوم و ارتقای حفاظت از حیات وحش در نوار مرزی فعالیت خواهد کرد. پیش از این نیز پاسگاه محیط‌بانی «تنگه تاریکه» در همین منطقه حفاظت‌شده احداث شده بود.

منطقه حفاظت‌شده کولگ با برخورداری از گونه‌های پستاندار شاخص و تنوع زیستی بالا، به دلیل قرار گرفتن در نوار مرزی از مناطق مهم استان ایلام به شمار می‌رود و بهره‌برداری از این پاسگاه، زمینه حضور مستمر محیط‌بانان و تقویت پایش و حفاظت از منطقه را فراهم می‌کند.