\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc\u060c \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0634\u0628 \u062f\u0648\u06cc\u0633\u062a \u0648 \u0686\u0647\u0644\u0645 \u0628\u0627 \u067e\u06cc\u0627\u0645 \u0648\u062d\u062f\u062a \u0645\u0644\u062a \u0648 \u0646\u0627\u0627\u0645\u06cc\u062f\u06cc \u062f\u0634\u0645\u0646 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n