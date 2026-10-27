فرمانده انتظامی آباده از شناسایی و دستگیری سارق کابل و کشف سه فقره سرقت از اماکن خصوصی و عمومی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ علی زنگنه گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در نقاط مختلف شهر ایزدخواست، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: ماموران کلانتری ۱۴ ایزدخواست با انجام یک سری تحقیقات میدانی و اقدامات فنی موفق شدند سارق را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

سرهنگ زنگنه ادامه داد: در مخفیگاه متهم مقادیری اموال سرقتی کشف و سارق در بازجویی اولیه به سه فقره سرقت کابل از اماکن خصوصی و عمومی اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی آباده بیان کرد: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی آباده در پایان از شهروندان درخواست کرد و گفت: ضمن تجهیز اماکن، منازل و خودرو خود به حفاظ مطمئن، دوربین مداربسته، قفل‌های مناسب و دزدگیر در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را بلافاصله به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.