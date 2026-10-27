به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان وبلوچستان ،وبنا براعلام روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، در ادامه ضربات پی در پی به تیم‌های گروهک‌های تروریستی در منطقه جنوب شرق، با اشراف اطلاعاتی و متعاقب آن اقدام پیش‌دستانه جامعه اطلاعاتی، دو تیم تروریستی در مناطق سراوان و ایرانشهر شناسایی و سحرگاه امروز اعضا این تیم‌ها دستگیر شدند.

لازم به ذکر است تیم‌های متلاشی شده قصد داشتند اقدام به اجرای چند عملیات تروریستی در ایرانشهر و سراوان نمایند که با اقدام قاطع دستگاه‌های اطلاعاتی ناکام ماندند.

قرارگاه قدس به گروهک‌های مزدور آمریکا و رژیم صهیونی که ماموریت دارند شکست آنان در به زانو درآوردن ملت عظیم ایران را جبران نمایند هشدار می‌دهد عاقبت مزدوری برای دشمن؛ هلاکت و نابودی است.

همچنین از صبر و بردباری و همکاری مردم غیور منطقه در جریان اجرای این عملیات تشکر می‌شود.