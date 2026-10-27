بنابر اعلام روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران، دو تیم تروریستی در شهرستان‌های سراوان و ایرانشهر متلاشی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان وبلوچستان و بنابر اعلام روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، در ادامه ضربات پی در پی به تیم‌های گروهک‌های تروریستی در منطقه جنوب شرق، با اشراف اطلاعاتی و متعاقب آن اقدام پیش‌دستانه جامعه اطلاعاتی، دو تیم تروریستی در مناطق سراوان و ایرانشهر شناسایی و سحرگاه امروز اعضا این تیم‌ها دستگیر شدند.

لازم به ذکر است تیم‌های متلاشی شده، قصد اجرای چند عملیات تروریستی در ایرانشهر و سراوان را داشتند که با اقدام قاطع دستگاه‌های اطلاعاتی ناکام ماندند.

قرارگاه قدس به گروهک‌های مزدور آمریکا و رژیم صهیونی که ماموریت دارند شکست آنان در به زانو درآوردن ملت عظیم ایران را جبران نمایند هشدار می‌دهد عاقبت مزدوری برای دشمن؛ هلاکت و نابودی است.

همچنین در این اطلاعیه از صبر، بردباری و همکاری مردم منطقه در جریان اجرای این عملیات تشکر شده است.