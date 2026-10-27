به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت در دیدار با معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به مبانی قرآنی و روایی در مقوله مدیریت و حکمرانی دینی گفت: هرجا در جامعه آثار ناهنجاری دیده می‌شود ناشی از فراموشی یاد خدا است.

آیت الله فلاحتی با تأکید بر ضرورت پایبندی مدیران به عدالت و پرهیز از هوای نفس، خواستار توجه به کارآمدی، پاکدستی و اثرگذاری میدانی در مدیریت کشور شد.

وی با اشاره به تأکید قائد شهید امت بر ارزیابی نتیجه فعالیت‌ها، افزود: صرف تعریف پروژه و زمان و هزینه برای آن کافی نیست و باید میزان اثرگذاری و دستاورد واقعی برنامه‌ها نیز سنجیده شود و توجه به خروجی کار می‌تواند بخشی از کاستی‌های مدیریتی را آشکار کند و زمینه اصلاح رویه‌ها را فراهم آورد.

نماینده ولی فقیه در گیلان ضمن قدردانی از تلاش معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بر لزوم ایجاد فضای آمیحخته باعطر قرآن و معارف اهل بیت (ع) در جامعه تأکید کرد و گفت: باید با گزینش نیرو‌های صالح، پاکدامن و انقلابی و تکیه بر روحیه جهادی، برای تعالی کشور و حاکمیت ارزش‌های دینی گام برداشت.