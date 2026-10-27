نشست دانشگاهیان ایران و یونان در دانشگاه امام صادق (ع)، راهکار مقابله با روایت‌های تقابلی آمریکا در تراز تمدنی را بررسی کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در نشست بررسی ایران‌هراسی آمریکا در غرب که در دانشگاه امام صادق برگزار شد، راهکار‌های مقابله با روایت‌های تقابلی واشینگتن مورد بحث قرار گرفت.

محمدصادق نصرااللهی، مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه امام صادق (ع)، با اشاره به سخنرانی اخیر «روبیو» در آتن در این نشست، تأکید کرد: آمریکا در تلاش است تقابل با ایران را در تراز تمدنی تعریف کند.

وی حضور اساتید یونانی در این نشست را گامی برای ایجاد فضای گفت‌و‌گو و به چالش کشیدن ادعا‌های تمدنی آمریکا دانست و افزود: پیشینه مشترک تاریخی ایران و یونان، راه را برای بی‌اعتبار کردن این روایت‌های یک‌جانبه باز می‌کند.