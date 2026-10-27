پس از گذشت پنج روز از آغاز عملیات سرشماری ملی، تمرکز اصلی بر استخراج داده‌های دقیق از خانوار‌ها در استان قزوین است. این فرآیند که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین انجام می‌شود، قرار است مسیر برنامه‌ریزی برای خدمات زیرساختی، بهداشت و آموزش را در استان هموارتر کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، عملیات میدانی سرشماری ملی در استان قزوین از پنج روز پیش (دوم آبان‌ماه) با هدف شناسایی دقیق ویژگی‌های خانوارها و وضعیت مسکن آغاز شد. این فرآیند که با هدف شفاف‌سازی آماری برای تصمیم‌سازان انجام می‌گیرد، شامل جمع‌آوری اطلاعات در حوزه‌های جمعیت، اشتغال، تحصیلات و ویژگی‌های فیزیکی محل سکونت است.

در سال جاری، تکنولوژی نقش محوری در این عملیات ایفا می‌کند. شهروندان می‌توانند از طریق سامانه «دولت من» یا با مراجعه حضوری ماموران مجهز به تبلت، اطلاعات خود را تکمیل کنند. استفاده از پرسشنامه‌های الکترونیک، علاوه بر افزایش سرعت در جمع‌آوری داده‌ها، دقت آماری را در سطح استان به طرز چشمگیری ارتقا داده است.

مسئولان تأکید دارند که همکاری دقیق شهروندان در ارائه اطلاعات، مستقیماً بر کیفیت خدمات ارائه شده در بخش‌های بهداشت، آموزش و زیرساخت‌های شهری در قزوین تأثیرگذار خواهد بود.