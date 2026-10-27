به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، ساعاتی پیش یک نفتکش متخلف که با خاموش‌کردن سامانه‌های ردیابی خود، درصدد عبور از محدوده ممنوعه و ناامن در شرق تنگه هرمز بود، به مین‌های دریایی برخورد کرد و دچار آسیب و حریق شد.

نیروی دریایی ارتش اعلام کرد، تنگه هرمز برای کشتی های متخلف و شناورهایی که بدون هماهنگی قصد عبور داشته باشند، ناامن و بسته است و برای عبور امن، باید با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، هماهنگی های لازم را انجام دهند.