فرمانده انتظامی استان یزد، از دستگیری عامل اصلی درگیری و ضرب و جرح با سلاح سرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سردار علیرضا دلیری گفت: با توجه به دریافت خبری مبنی بر نزاع و درگیری با سلاح سرد در شهرک اتوبوسرانی حسن آباد بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی قرار گرفت. وی افزود: ماموران با تحقیقات متوجه شدند در این درگیری یکی از اراذل و اوباش نوظهور با سلاح سرد فردی را مجروح کرده و از محل متواری شده است.

فرمانده انتظامی استان یزد خاطرنشان کرد: ماموران پلیس با کار اطلاعاتی، متهم را شناسایی و پس از اخذ مجوز قضایی او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سردار علیرضا دلیری افزود: در این زمینه پرونده تشکیل و متهم که چندین فقره سابقه نزاع و درگیری با چاقو را دارد به دادسرا معرفی و روانه زندان شد.