به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،محمد حسین خسروی گفت: ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان آباده به کشت سیب‌زمینی اختصاص یافته است که با متوسط عملکرد ۴۵ تن در هکتار، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۲۷ هزار تن محصول وارد بازار مصرف شود.

خسروی افزود: برداشت این محصول که یکی از اقلام اصلی سبد غذایی خانوار‌ها است، این روز‌ها با فعالیت گسترده کشاورزان در حال انجام است.

او بیان کرد: استفاده از ارقام اصلاح‌شده و کود‌های آلی و ریزمغذی، کنترل علف‌های هرز، رعایت عملیات به‌زراعی و اجرای آبیاری تحت فشار باعث شده تا مزارع این منطقه از نظر کمیت و کیفیت تولید در وضعیت بسیار مناسبی قرار گیرد.

کارشناس جهاد کشاورزی آباده نیز با اشاره به ارقام کشت‌شده اضافه کرد: عمده ارقام سیب‌زمینی در شهرستان آباده شامل اسپیریت، جیلی، بامبا، سانته و برن هستند که در این میان اسپیریت از محبوبیت بالاتری برخوردار است، چرا که مقاومت بیشتری نسبت به آفات و بیماری‌ها دارد و از کیفیت خوبی نیز بهره‌مند است.

او ادامه داد: محصول تولیدی علاوه بر مصرف داخلی شهرستان آباده، به استان‌های همجوار نیز صادر می‌شود.

برداشت سیب‌زمینی در شهرستان آباده تا اواخر آبان‌ماه ادامه دارد .