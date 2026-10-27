به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛محمد حسنی‌نسب با اشاره به آغاز فعالیت ۲۵ مزرعه الگویی کلزا و چغندرقند از ابتدای سال زراعی گفت: تاکنون چهار رویداد آموزشی با مشارکت ۱۳۵ نفرروز در این مزارع برگزار شده و آموزش کشاورزان از طریق روز مزرعه، کارگاه‌های آموزشی و برنامه‌های انتقال دانش فنی ادامه دارد.

وی هدف از اجرای این برنامه‌ها را ارتقای عملکرد مزارع، ارائه آموزش‌های متناسب با شرایط هر منطقه و ارزیابی اقتصادی نتایج آموزش‌ها عنوان کرد.

مدیر هماهنگی و ترویج سازمان جهاد کشاورزی خوزستان همچنین از تحقق کامل اهداف آموزشی و ترویجی نیمه نخست سال خبر داد و افزود: در این مدت، بیش از ۱۰۰ هزار نفرروز آموزش از طریق دوره‌های آموزشی، بازدیدهای میدانی، روز مزرعه، دوره‌های مهارتی و آموزش‌های انفرادی انجام شده است.

حسنی‌نسب با اشاره به برگزاری ۵۶ نمایشگاه، جشنواره و رویداد ترویجی در سطح استان، مسئله‌محور بودن آموزش‌ها و هماهنگی آن‌ها با تقویم عملیات کشاورزی را از مهم‌ترین رویکردهای امسال دانست.

وی تأکید کرد: توسعه مزارع الگویی و طرح‌های پایلوت مبتنی بر دانش فنی بومی‌سازی‌شده، از راهبردهای اصلی جهاد کشاورزی خوزستان برای افزایش بهره‌وری، بهبود عملکرد محصولات و کاهش فاصله میان عملکرد واقعی و ظرفیت تولید مزارع است.