رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از اعلام آمادگی ایران برای ایفای نقش هاب منطقه‌ای کشاورزی تاب‌آور و توافق کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای بر سر توسعه همکاری‌های فناوری برای صرفه‌جویی آب خبر داد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما غلامرضا گل‌محمدی با اشاره به برگزاری میزگرد توسعه کشاورزی مدرن سازمان همکاری شانگهای در شهر یانگ‌لینگ چین گفت: در این نشست، تجربه‌های ایران در مدیریت تنش آبی معرفی شد و ابتکارات مشترکی برای توسعه کشاورزی کم‌آب‌بر در مناطق خشک به تصویب رسید.

وی با اشاره به طرح ملی جهش تولید در دیم‌زار‌ها افزود: با وجود خشکسالی‌های متوالی و با بهره‌گیری از الگوی کشت و کشاورزی حفاظتی، عملکرد دیم‌زار‌ها بیش از ۳۷ درصد افزایش یافته است.

رئیس سازمان تات همچنین به طرح ملی تغذیه مصنوعی و آبخوان‌داری اشاره کرد و گفت: در این طرح، سیلاب‌ها برای تقویت منابع آب زیرزمینی مدیریت می‌شوند و ۳۵ ایستگاه تحقیقاتی و ترویجی در سراسر کشور تحت پوشش آن قرار دارند.

توافق بر پنج محور همکاری

گل‌محمدی با بیان اینکه کشور‌های حاضر بر پنج محور عملیاتی برای ارتقای بهره‌وری آب کشاورزی توافق کردند، گفت: تبادل فناوری، آموزش متخصصان، تحقیقات مشترک منطقه‌ای، توسعه مزارع الگویی و گسترش همکاری‌های تجاری و صنعتی، محور‌های این توافق هستند.

به گفته وی، اجرای این برنامه‌ها از طریق نشست‌های سیاست‌گذاری آب، دوره‌های آموزشی، تشکیل تیم‌های پژوهشی مشترک، ایجاد مزارع نمایشی فناوری‌های نوین آبیاری و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و نشست‌های تجاری دنبال خواهد شد.

رئیس سازمان تات افزود: ابتکار پایگاه کشاورزی سازمان همکاری شانگهای برای تقویت همکاری در فناوری‌های صرفه‌جویی آب کشاورزی با موافقت حاضران همراه شد. نمایندگانی از ایران، بلاروس، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، مغولستان و کامبوج و همچنین نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در این رویداد حضور داشتند.

وی با اشاره به تأکید معاون دبیرکل سازمان همکاری شانگهای بر اجرای سریع‌تر پیشنهاد‌های ارائه‌شده گفت: مقرر شده است در ماه‌های آینده، کارگروه‌های تخصصی مشترک با مشارکت کشور‌های عضو و فائو تشکیل شوند تا نقشه راه اجرایی، تبادل فناوری و سازوکار‌های تأمین مالی طرح‌های کم‌آب‌بر را تدوین کنند.

این توافق‌ها با هدف توسعه همکاری‌های علمی و کشاورزی منطقه‌ای، افزایش بهره‌وری آب و تقویت کشاورزی تاب‌آور در کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای انجام شده است.