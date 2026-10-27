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رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از اعلام آمادگی ایران برای ایفای نقش هاب منطقهای کشاورزی تابآور و توافق کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بر سر توسعه همکاریهای فناوری برای صرفهجویی آب خبر داد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما غلامرضا گلمحمدی با اشاره به برگزاری میزگرد توسعه کشاورزی مدرن سازمان همکاری شانگهای در شهر یانگلینگ چین گفت: در این نشست، تجربههای ایران در مدیریت تنش آبی معرفی شد و ابتکارات مشترکی برای توسعه کشاورزی کمآببر در مناطق خشک به تصویب رسید.
وی با اشاره به طرح ملی جهش تولید در دیمزارها افزود: با وجود خشکسالیهای متوالی و با بهرهگیری از الگوی کشت و کشاورزی حفاظتی، عملکرد دیمزارها بیش از ۳۷ درصد افزایش یافته است.
رئیس سازمان تات همچنین به طرح ملی تغذیه مصنوعی و آبخوانداری اشاره کرد و گفت: در این طرح، سیلابها برای تقویت منابع آب زیرزمینی مدیریت میشوند و ۳۵ ایستگاه تحقیقاتی و ترویجی در سراسر کشور تحت پوشش آن قرار دارند.
گلمحمدی با بیان اینکه کشورهای حاضر بر پنج محور عملیاتی برای ارتقای بهرهوری آب کشاورزی توافق کردند، گفت: تبادل فناوری، آموزش متخصصان، تحقیقات مشترک منطقهای، توسعه مزارع الگویی و گسترش همکاریهای تجاری و صنعتی، محورهای این توافق هستند.
به گفته وی، اجرای این برنامهها از طریق نشستهای سیاستگذاری آب، دورههای آموزشی، تشکیل تیمهای پژوهشی مشترک، ایجاد مزارع نمایشی فناوریهای نوین آبیاری و برگزاری نمایشگاههای تخصصی و نشستهای تجاری دنبال خواهد شد.
رئیس سازمان تات افزود: ابتکار پایگاه کشاورزی سازمان همکاری شانگهای برای تقویت همکاری در فناوریهای صرفهجویی آب کشاورزی با موافقت حاضران همراه شد. نمایندگانی از ایران، بلاروس، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، مغولستان و کامبوج و همچنین نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در این رویداد حضور داشتند.
وی با اشاره به تأکید معاون دبیرکل سازمان همکاری شانگهای بر اجرای سریعتر پیشنهادهای ارائهشده گفت: مقرر شده است در ماههای آینده، کارگروههای تخصصی مشترک با مشارکت کشورهای عضو و فائو تشکیل شوند تا نقشه راه اجرایی، تبادل فناوری و سازوکارهای تأمین مالی طرحهای کمآببر را تدوین کنند.
این توافقها با هدف توسعه همکاریهای علمی و کشاورزی منطقهای، افزایش بهرهوری آب و تقویت کشاورزی تابآور در کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای انجام شده است.