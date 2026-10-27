کاروان ورزشی ایران به نام «ماکان نصیری» عازم سنگال شد
کاروان ورزشی ایران برای حضور در بازی های المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار، عازم سنگال شد.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، ۲۹ ورزشکار جوان کشورمان که قرار است در ۱۴ رشته ورزشی در بازی های المپیک جوانان داکار حضور داشته باشند، عصر امروز سه شنبه (۵ آبان) راهی کشور سنگال شدند.
مسابقات کاروان ورزشی ایران مزین به نام شهید نوجوان جاویدالاثر «ماکان نصیری» جمعه (۸ آبان) با حضور والیبال ساحلی آغاز میشود و افتتاحیه مسابقات شنبه خواهد بود.
چهارمین دوره بازی های المپیک جوانان ۹ تا ۲۲ آبان به میزبانی داکار برگزار خواهد شد.