هشتمین اجلاس سران مجمع کشور‌های صادرکننده گاز موسوم به «اوپک گازی» با حضور سران و مقامات عالی‌رتبه ۱۲ کشور عضو و ۸ کشور ناظر در مسکو آغاز شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان که شامگاه دوشنبه وارد مسکو شد، با استقبال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه وارد محل برگزاری اجلاس شد.

مسعود پزشکیان سخنران مراسم گشایش این مجمع خواهد بود.

تقویت همکاری میان کشور‌های عضو، حمایت از حقوق حاکمیتی آنها بر منابع طبیعی خود، تبادل اطلاعات و تجربیات، توسعه مطالعات و پیش‌بینی‌های بازار جهانی گاز، ارتقاء فناوری‌های صنعت گاز و تقویت جایگاه گاز طبیعی در امنیت انرژی و توسعه پایدار از اهداف اصلی مجمع کشور‌های صادر کننده گاز است.

جمهوری اسلامی ایران، روسیه، الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، لیبی، نیجریه، قطر، ترینیداد و توباگو، امارات متحده عربی و ونزوئلا اعضای اصلی این مجمع و آنگولا، جمهوری آذربایجان، عراق، مالزی، موریتانی، موزامبیک، پرو و سنگال نیز اعضای ناظر آن هستند.

مجمع کشور‌های صادرکننده گاز در مجموع حدود ۷۰ درصد ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی جهان، ۳۸ درصد تولید تجاری گاز و ۴۲ درصد صادرات جهانی گاز را در اختیار دارند.

همچنین سهم آنها از صادرات جهانی گاز طبیعی مایع (LNG) حدود ۴۷ درصد است.

این ظرفیت، مجمع را به یکی از بستر‌های مهم گفت‌وگوی بین‌المللی درباره امنیت انرژی، آینده بازار گاز و سرمایه‌گذاری در این صنعت تبدیل کرده است.

جمهوری اسلامی ایران از بنیان‌گذاران مجمع کشور‌های صادرکننده گاز است و برگزاری نخستین نشست وزاری این مجمع در تهران در سال ۱۳۸۰، جایگاه ایران را در شکل‌گیری و توسعه این سازوکار چندجانبه برجسته می‌کند.

ایران علاوه بر مشارکت مستمر در فعالیت‌های مجمع، میزبان بیست‌وششمین نشست وزاری آن در آذر ۱۴۰۳ بود.

در این نشست، وزیران و نمایندگان کشور‌های عضو درباره امنیت انرژی، نقش گاز طبیعی در توسعه پایدار، ضرورت سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش گاز و اهمیت حفاظت از زیرساخت‌های انرژی تبادل نظر کردند.

مشارکت ایران در این مجمع از چند حوزه راهبردی از جمله «تقویت دیپلماسی انرژی»، «امنیت انرژی» «توسعه صنعت گاز» اهمیت دارد.

در هفتمین نشست وزاری مجمع در مسکو، در دی ماه ۱۳۸۷ توافق‌نامه و اساسنامه مجمع به تصویب رسید و این نهاد بطور رسمی، به یک سازمان بین‌الدولی تبدیل شد.

مقر دبیرخانه آن در دوحه، پایتخت قطر، قرار دارد.